«Skifahren ist ein Risikosport»

Als Jasmine Flury im Februar 2023 bei der WM in Méribel in Frankreich an den Start ging, standen die Vorzeichen schlecht: Die Bündnerin hatte in der Woche zuvor krank im Bett gelegen. Doch mit Startnummer 2 gelang ihr in der Abfahrt das Rennen ihres Lebens. Erst zweimal war die damals 29-Jährige zuvor im Weltcup auf dem Podest gestanden, 2017 im Super-G von St. Moritz zuoberst. Mitte Dezember 2023 feierte Flury in Val d’Isère ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt.