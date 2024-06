100 Gäste folgen der Einladung – darunter auch Tumlers Skikollegen Marco Odermatt (26), Justin Murisier (32) oder die Brüder Mauro (35) und Gino Caviezel (31). Am Freitagabend dürfen sich die Gäste bei einer Führung durch die Destillerie und einem gemeinsamen Znacht schon einmal beschnuppern. «So war ich am Samstag auch weniger nervös und konnte den Tag dann so richtig geniessen», bekennt Tumler. Am Samstag folgt eine freie Trauung, die ein Freund des Sportlers durchführt. Besonders romantisch ist das persönliche Eheversprechen, das sich das Brautpaar während der Zeremonie gibt. Anschliessend feiern die Frischgetrauten mit ihren Gästen in einer der Eventlocations bis in die frühen Morgenstunden. «Es war einfach wunderschön.»