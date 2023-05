Einblick ins Ferienalbum von Aline Danioth

Und dann scheint sich der inwzischen dreiwöchige Roadtrip in den USA langsam dem Ende zu neigen. In Santa Monica verkündet Aline Danioth via Instagram-Story, dass das letzte Znacht in ihrem Bus angebrochen sei. Es gibt eine farbenfrohe Poké-Bowl. Und dann heisst es wohl demnächst Abschied nehmen von den USA, denn auf Aline Danioth wartet zuhause in der Schweiz im Juni ihre Kreuzband-OP, die die Skirennfahrerin auf ihr Comeback vorbereiten soll. Immerhin konnte die Urnerin in den USA so richtig Kraft tanken dafür.