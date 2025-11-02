Skistar Niels Hintermann nach Krebsdiagnose neu fokussiert

Das Team habe ihn dagegen sehr gut aufgenommen. «Ich wurde unterstützt, und es war viel Verständnis da, wenn ich mal an einem Tag etwas weniger machte.» Der Team-Spirit sei grossartig. «Ich würde mich freuen, noch einmal richtig mitzumachen.» Im Februar wartet der Saisonhöhepunkt: die Olympischen Spiele in Italien. Für Hintermann sind diese weit weg. Ohnehin will er in diesem Winter nur Abfahrten bestreiten, somit ist auch der Saisonstart in Copper Mountain, USA, wo ein Super-G ausgetragen wird, kein Thema. «Bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek Anfang Dezember will ich unbedingt am Start stehen», sagt er, «aber nur, wenn ich denke, es ergibt Sinn. Ich will nicht ums Podest mitfahren. Aber ich will mithalten können. Dreissigster werden will ich nicht.» Es sei zu früh, jetzt schon zu sagen, ob dieses Ziel realistisch sei, ist er sich bewusst. «Ich muss es von Woche zu Woche nehmen. Es kann viel passieren auf dem Schnee.»