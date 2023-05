«Dann zweifle ich an unserer Gesellschaft»

Was würden Sie per sofort in der Bundesverfassung verankern?

Ich würde die Mietpreise staatlich regulieren, eine bezahlbare Wohnung in Zürich zu finden ist schwerer als eine Nadel im Heuhaufen. Ausserdem würde ich einen Mindestlohn einführen und sicherlich auch ein Grundeinkommen in Erwägung ziehen.