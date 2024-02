Ihre Gelassenheit brachte sie zum Ziel

Aufgeregt ist sie zwar, aber nach vielen Jahren im Showbusiness ist Nina Burri schon fast ein alter Hase vor der Kamera. Gegen Lampenfieber hat sie so ihre kleinen Tricks. «Tief durchatmen. Vielleicht mache ich auch noch die ein oder andere Yoga-Übung vor meiner Moderation, damit ich wirklich ruhig bleibe. Ein paar Sprechübungen wären sicher auch praktisch, damit die Stimme gut aufgewärmt ist» rät Nina Burri. Geplant hatte sie eine Karriere als Wettermoderatorin eigentlich nicht, aber als sie im vergangenen Jahr als Redaktorin in der Online Redaktion von ZüriToday arbeitete, kam die interne Anfrage. Zuerst verschwendete sie keinen Gedanken daran, sich tatsächlich zu bewerben, doch nach erneuter Anfrage im Team entschloss sie sich dazu, es einfach zu versuchen und ans Casting zu gehen – mit Erfolg. «Ich war wahrscheinlich locker genug, weil ich nicht so verbissen an die Sache heranging. Es ist ja oftmals so, dass man sich fast selbst eine Hürde stellt, wenn man etwas unbedingt will und sich dann möglicherweise zu sehr verkrampft», vermutet die Kontorsionistin.