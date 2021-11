So ausgelassen feiern unsere Nati-Helden die WM-Quali

Am Montagabend galt es in der Swissporarena in Luzern ernst für die Schweizer Nationalmannschaft – es ging um den direkten Einzug an die Winter-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Mit einem 4:0-Sieg gegen die Bulgaren und einem bescheidenen 0:0-Unentschieden zwischen Nordirland und Italien konnte die Schweiz das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze gegen Italien für sich entscheiden. Als Gruppensieger heisst es für die Schweiz: Ohne Umwege über die Barrage geht es direkt nach Katar!