So äussern sich die Stars zum Ukraine-Krieg

Es beschäftigt die ganze Welt – die Invasion Russlands in die Ukraine. Ein Krieg in Europa, dem wohl fast jeder hätte aus dem Weg gehen wollen. Die Ereignisse veranlassen unzählige Menschen, sich auf Social Media zu äussern. Sei es ein Statement zu deren Ansicht oder ein Aufruf zur Teilnahme an Spendenaktionen für die Menschen in der Ukraine.