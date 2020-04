So bekocht Christa Rigozzi ihre Familie an Ostern

Gefeiert und geschlemmt wird bei den Rigozzis am Ostersonntag ganz gemütlich zu viert. «Wir feiern aber nicht am Mittag, denn meine Familie schläft gerne etwas länger. Wir starten am frühen Abend mit einem schönen Apéro und essen dann. Natürlich gibt es für die Kinder noch die Schoggihasen- und Ostereiersuche. Darauf sollen sie auch in solch schweren Zeiten nicht verzichten.»