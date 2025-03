So bewegt war das Leben des Schweizer Schriftstellers Peter Bichsel

Die Legende, dass Bichsel seine Geschichten in der Beiz finde, im «Kreuz» oder im «Löwen», dementierte er stets heftig: «Ich gehe in die Beiz, um allein zu sein, allein unter Leuten. Ich habe die Geschichten nicht in der Stammbeiz gefunden. Schreiben kommt vom Lesen. Ich habe die Welt durch die Bücher, die Filme kennengelernt.» Seine Geschichten schreibe er in seinem Büro, wo er am Tisch sitze, warte, denke und hirne. «Die Geschichten kommen aus dem Kopf, aus dem Bauch, und nicht aus der Umgebung», sagte er.