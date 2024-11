So bremste Jelena Filipovic Albert Rösti aus

Filipovic wurde in Serbien geboren, wuchs in einem kleinen Bergdorf auf. Mit sechs Jahren kam sie mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester während des Kriegs in die Schweiz. In Basel bekam sie noch zwei weitere Schwestern. «Politik war bei uns nie ein Thema – auch wenn wir wegen ihr geflüchtet sind.» Die Integration in der Schweiz habe sie geprägt. «Ich hörte oft, ich könne sowieso nichts erreichen ohne Schweizer Pass. Ich dachte mir: Dann mache ich es halt extra!» Inzwischen ist sie eingebürgert und hat eine der typisch schweizerischen Eigenschaften verinnerlicht: persönliches politisches Engagement.