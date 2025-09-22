«Modern Flair, High Spirit»

Vergangenen Herbst steht die 1927 gegründete Firma Künzli Schuhe wegen fehlender Nachfolgelösung vor dem Aus. Als Roberto Martullo dies in der Zeitung liest, ist für ihn klar: Diese ikonische Schweizer Marke mit den charakteristischen fünf Streifen darf nicht verschwinden. «Obwohl ich mich auf ein ruhiges Leben eingestellt hatte: im Garten arbeiten, ein paar Mandate als Headhunter, auf die Jagd gehen», erzählt der Schwiegersohn von alt Bundesrat Christoph Blocher (84), am Künzli-Sitz in Windisch AG. Daheim in Feldmeilen ZH habe er seine Idee mit der Familie besprochen. «Unsere drei erwachsenen Kinder kannten die Firma nicht. Zuerst rieten sie mir, ein anderes Hobby zu suchen.» Seine Frau, die beiden sind seit 2000 verheiratet, unterstützte den Bauchentscheid spontan. Nicht, ohne ihm zu raten: «Schau aufs Cash-Management!»