In seinen 24 Jahren hat Billeter als Sportredaktor und Moderator einiges miterlebt, wofür er sich auch bei den Sportlerinnen und Sportlern bedankte. «Ich habe so viele treffen dürfen, so viele unglaublich gute Begegnungen gehabt, so viele Wettkämpfe miterleben dürfen.» Er habe ganze Karrieren begleiten dürfen – «die einen haben aufgehört, neue sind gekommen», so Billeter. «Am Anfang war ich gleich alt wie die Sportler, jetzt könnte ich der Vater sein.» Auch nach all den Jahren gibt ihm der Sport noch immer «die genau gleiche Energie», sagte Billeter. «Es ist einfach grossartig, was der Schweizer Sport zu bieten hat.»