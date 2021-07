So enthusiastisch feuern ihre Liebsten unsere Kicker an

In Kürze erwarten Italien-Doppeltorschütze Haris Seferovic, 29, und seine Frau ihr zweites Kind. Auch hochschwanger lässt es sich Amina nicht nehmen, mit ihrer Tochter Inaya an die Spiele ihres Mannes zu reisen. So waren die beiden schon in Rom dabei, zuletzt konnten sie auch die zwei Kopfballtore von Haris Seferovic live vor Ort mitverfolgen. «So ein emotionales Spiel habe ich noch nie erlebt», erzählte Amina im Interview mit «Blick». «Als Haris das erste Tor erzielte, bin ich in Tränen ausgebrochen – vor Stolz und Freude.»