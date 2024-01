Wir zeigen also in dem Film auch den Klassenunterschied. Ausserdem spricht Dubravka kein Wort Englisch und versteht deshalb überhaupt nichts von dem, was um sie herum gesprochen wird. Das war auch das Interessante daran, diese Figur zu spielen. Denn als Schauspielerin habe ich natürlich alles verstanden, doch ich musste die Rolle so spielen, als würde ich nichts verstehen. Wenn hingegen Tschechisch gesprochen wurde, musste ich so tun, als ob ich alles verstehe, auch wenn ich als Irina kein Wort Tschechisch spreche. Wie die Geschichte von Dubravka nach dem Film weitergeht, bleibt offen. Man wünscht sich fast, dass der Film weiterlaufen würde, um zu erfahren, was mit der Familie passiert. Gibt es eine Versöhnung mit dem Schwiegervater? Müssen sie diese glitzernde Welt, die sie im Palace kennengelernt haben, für immer wieder verlassen?