So erlebte Sven Epiney den ESC-Krimi

Um trotz der Distanz den «ESC-Vibe» zu spüren, haben Sven und seine SRF-Kollegen das bestmögliche getan. Dazu gehörten etwa, die Garderobe und die Kommentatoren-Kabine ESC-gerecht zu dekorieren. «Wir haben Schweizerfahnen aufgehängt, wie wir das jeweils am Event machen», erzählt Epiney im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch. Zudem sei er in regem Austausch mit Gjon's Tears, 22, und der Schweizer Delegation gestanden. «Wir versuchten via Skype und Zoom so nahe wie möglich am Geschehen zu sein.»