Rudi Bindella (Bindella): «Wir wollen für die Leute da sein»

Am meisten liebt Rudi Bindella (46) an Weihnachten, dass seine Kinder solche Freude daran haben. Das spiegelt sich in der familiären Philosophie von Santa Lucia wider, die Bindella sehr am Herzen liegt: «Wir haben durchgehend offen. Wir wollen für die Leute da sein und ihnen an diesen emotionalen Tagen ein Zuhause bieten.» Er selbst feiert mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in den Bergen. Gibts dann etwa auch seine Lieblingspizza Gran Gusto mit Gorgonzola, Champignons, Spiegelei und Hinterschinken? «Nein», sagt er lachend. «Ich traue mich fast nicht, es zu sagen, aber es gibt bei uns tatsächlich jedes Jahr Fondue chinoise.» Die Saucen dazu mache der Gastronom selbst. «Ohne diesen Znacht ist es irgendwie kein richtiges Weihnachten, es muss sein!»