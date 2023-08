Seit 1923 findet in der Stadt Baden alle zehn Jahre das legendäre Stadtfest Badenfahrt statt, an dem sich Menschen aus dem Kanton und der ganzen Schweiz zehn Tage zum Staunen, Flanieren, Vergnügen, Essen und Party machen treffen. Die Badenfahrt gehört zu den grössten Volksfesten der Schweiz und zieht hunderttausende Menschen an, denen auch zum 100-jährigen Jubiläum eine Menge geboten wird. Auf drei grossen Bühnen treten in den zehn Tagen insgesamt 135 Showacts auf, darunter bekannte Schweizer Bands und Musikerinnen und Musiker, Zauberer, Artisten und viele mehr. In den zahlreichen Festbeizen werden zusätzlich bis zu 300 Acts erwartet.