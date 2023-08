So feiern Schweizer Promis den Nationalfeiertag

Schweizer Nati-Frauen feiern in Neuseeland

Ganz weit weg feiern die Fussballerinnen der Schweizer Nati heute den Geburtstag der Schweiz. In einem gemeinsam aufgenommenen Video sendet Captain Lia Wälti (30) mit ihren Kolleginnen Grüsse in die Heimat: «Auch wenn wir in Neuseeland ganz weit weg sind von der Schweiz, denken wir heute am 1. August sehr gern an unsere Heimat», so Wälti. Ana-Maria Crnogorcevic (32) fügt an: «Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, geniesst es mit eurer Familie». Coumba Sow (28) sagt: «Wir hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Spiel so unterstützt. Hopp Schwiiz!»