So feiert das «Schweiz aktuell»-Team Weihnachten

Weihnachten – eine Zeit des Besinnlichen und familiären Zusammenkommens. Auch das Moderatoren-Team von «Schweiz aktuell», bestehend aus Sabine Dahinden (55), Mario Torriani (47) und Oceana Galmarini (30) feiert heute Weihnachten im Kreise der Familie. Für die Schweizer Illustrierte putzten sie sich heraus, um über Weihnachten, Traditionen und festliche Katastrophen zu sprechen. Ganz so festlich wie im Video sieht Oceana Galmarini aber am Weihnachtsfest nicht aus, wie sie selbst zugibt. «Dafür tragen wir lustige Pullis.» Ihre Kollegin Sabine Dahinden findet es jedoch schön, wenn man sich an Weihnachten festlich anzieht. Obwohl dies, wie sie erzählt, ihrer Schwester in Kindertagen einst zum Verhängnis wurde...