So feiert der Zürcher Schauspieler Basil Eidenbenz Weihnachten

Trotzdem habe er in dieser Zeit viel gelernt. Einerseits, zu was er körperlich fähig sei – «eine Woche lang habe ich 83 Stunden gearbeitet» – als auch technisch. Tauben, Rehe, Hirsche und Hasen ausnehmen, auseinanderschneiden, filetieren – was für viele wie ein Albtraum klingt, ist für Basil Eidenbenz beim Kochen eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn das heisst, dass man bei Gelegenheit einen Hasen um acht Uhr morgens häuten und ausnehmen müsse. «Aber ich bin in den Griechenland-Ferien mit meinen Eltern auch oft Fischen gegangen. Ich finde, wenn man Fleisch essen will, dann muss man wissen, was dazugehört.»