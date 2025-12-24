So feiert die Familie Knie Weihnachten

Im Fondue-Zelt gehen die Feierlichkeiten am ersten Weihnachtstag weiter. «Dort gibt es ein grosses Fest für alle Mitarbeiter und Artisten, die dabei sein wollen», erzählt er. Im Circus Knie arbeiten Menschen mit zwanzig Nationalitäten. «Nicht alle kennen das Weihnachtsfest. Oder feiern es. Das ist auch okay. Es muss für jeden stimmen.» Was es zu essen gibt, weiss er nicht. «Wir engagieren jeweils ein Catering-Unternehmen, das für uns alle kocht. Und auch Geschenke gibt es. Wir wichteln untereinander.»