So feiert Lukas Britschgi seinen historischen EM-Sieg

Neben dem ganzen Rummel hat er den Sieg ausgiebig gefeiert. Es waren lange Tage und lange Nächte. Eine Pause liegt nicht drin – gleich gehts mit «Art on Ice» weiter, wo jetzt alle Augen auf ihn gerichtet sein werden. Er beisst ins Gipfeli, sagt: «Dass ich je Europameister werde? Das ist kein Traum, der in Erfüllung geht. Denn von so was habe ich noch gar nie gewagt zu träumen.» In der Hauptstadt Estlands waren seine ganze Familie, sein bester Freund Cedric und seine Freundin Mia mit dabei. Die Finnin musste kurz nach dem Erfolg abreisen – um daheim die Semesterprüfungen ihres Rechtsstudiums zu schreiben. Ihnen allen verdankt er einen grossen Teil seines Erfolgs.