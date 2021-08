Und wenn Sie nach vorne schauen: Mit 40 macht man sich gern mal eine persönliche Bucket-List. Was steht auf Ihrer nebst dem, was Sie im Tennis noch erreichen wollen?

Oh, es gibt da vielleicht mehr, als man meinen könnte. Natürlich habe ich durch das Tennis viel erlebt, viel gesehen. Aber jetzt würde ich irgendwie gern die Repeat-Taste drücken und alles noch mal erleben ohne den Stress, ohne die ganzen Verpflichtungen eines Spielers. Mal ausgiebig die Blüten der japanischen Kirschbäume in Tokio anschauen gehen, an den grossen Saisonfinals von NBA, NHL oder NFL dabei sein können, ohne mich immer fragen zu müssen, liegt der lange Flug drin, passt das in meine Trainingspläne? Das werden ganz neue Erfahrungen sein. Kulturen richtig erleben und erfahren, statt nur drüber hinwegzujetten. Mit den Kindern schöne Parks in aller Welt entdecken – danach sehnen Mirka und ich uns schon lange. Und das rückt jetzt wirklich nahe.