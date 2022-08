«Ich feiere meine Heimat jeden Tag»

Das kurze Video zeigt Beatrice Egli etwa bei einer sommerlichen Schifffahrt auf einem Schweizer See, bei ihrer legendären Matterhornbesteigung im August 2021 oder beim idyllischen Zugfahren durch die Alpen. Dazu schreibt sie, was sie an der Schweiz so sehr mag: «Ich liebe mein Zuhause, all die wunderschönen Orte in der Natur, in denen ich Kraft tanken kann. Den Ausblick geniessen kann. Mich auspowern kann. Zeit mit meiner Familie verbringen kann», schwärmt die Musikerin. Was für ein Kompliment!