So feierten die Schweizer Promis das Osterfest

Am Ostersamstag spielte Beatrice Egli selbst Osterhase und verschenkte an ihre Gäste in der «Beatrice Egli Show» feine Schoggi und bunte Eier. Gäste wie Luca Hänni (30), Thomas Anders (62) oder Daniel (51) und Patrice Aminati (29) freuten sich dabei wie kleine Kinder. Am Ostermontag gönnte sich die Sängerin selbst auch etwas zu Ostern und genoss eine kleine Auszeit in der Natur, wie sie auf Instagram zeigte – und insgeheim hoffte, im Wald noch etwas verspätet auf den Osterhasen zu treffen. Viel Glück, liebe Beatrice!