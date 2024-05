Wieder eine weibliche Rapperin mit an Bord

Mit Loredana hat die «DSDS»-Jury erneut eine weibliche Rapperin an Bord geholt. Die Show selbst ist für Loredana jedoch noch Neuland. Was sagt sie zu ihrer Teilnahme? «Ich denke, ich habe mich in der Musikwelt genug bewiesen, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und ich muss nicht Musik studiert haben, um zu wissen, was mir gefällt und was nicht.»