So geht es mit Bäuerin Gabi und ihrem Röbi weiter

Auch Gabi sagt, dass die Gefühle sich diese Woche «noch viel mehr verändert» hätten und sie ist aufgeregt über das, was noch kommt. Als Röbi auf den Baum zu sprechen kommt, fragt Gabi ihn hoffnungsvoll: «Du kommst aber schon wieder, bevor der gross ist, oder?» «Ja! Ja, ja, ja!», kommt es als Antwort von Röbi. Das Märchen von Gabi und Röbi dürfte also weitergehen. Und das mit dem Küssen wollen die beiden auf jeden Fall weiter üben. Noch sagt Röbi nämlich zu Gabi: «Du hast eine etwas zu kurze Zunge.» Aber Gabi lacht vor der Kamera und sagt: «Die wird dann mit der Zeit schon länger!»