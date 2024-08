Muntwylers feiern 40-Jahr-Jubiläum

So geht es mit dem Zirkus Monti weiter

Am Freitag startet der Traditionszirkus Monti in die 40. Spielzeit. Noch einmal will Patron Johannes Muntwyler als Artist auftrumpfen. Und er denkt über eine Nachfolgelösung mit seinen drei Söhnen nach. Blick war hinter den Kulissen dabei.