So geniesst Chiara Leone die Weihnachtszeit

Und doch – an Weihnachten zählen das Zuhause und die Familie: Kerzen, Gespräche, die grossen Runden am Tisch. «Weihnachten ist für mich der Moment, in dem ich wirklich heimkomme.» Hier, zwischen Kerzenwachs und Lichterglanz, zeigt sich eine andere Seite der Olympiasiegerin: die Tochter, die Schwester, die trotz internationalem Erfolg ihre Wurzeln pflegt – und genau weiss, wo sie hingehört. Die Familie ist ihr grösstes Glück.