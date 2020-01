So gibt Freund Angelo Ski-Star Corinne Suter Kraft

Sie weiss heute besser mit Niederlagen umzugehen

Dass Corinne Suter die neue Liebe gut tut, merkt man auch an ihrer emotionalen Stabilität. Vor ihrem Aufstieg in die Weltspitze weinte die Skirennfahrerin nach einer Niederlage oft im Zielraum. Heute bringen Misserfolge sie nicht mehr so schnell aus dem Gleichgewicht. «Früher zog ich mich oft selbst in einen Negativstrudel. Es kam vor, dass ich eine Woche lang mit niemandem mehr reden wollte.» Das sei heute anders – auch dank Mentaltraining, so Suter und ergänzt: «Ich analysiere meine Fahrten, hake sie ab und schaue nach vorne.»