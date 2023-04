Nicht nur das Outfit, auch die Augen der Jubilarin funkeln: Sie schien ihren Jubeltag mit ihrer Familie und Freunden am Samstag zuhause in der Londoner Villa richtig genossen zu haben. Das grösste Geschenk bekam die 30-Jährige von Ehemann Granit. Der Mittelfeldspieler von Arsenal widmete seiner Liebsten ein Tor, das er am Geburtstag beim Arsenal-Spiel gegen Leeds United erzielte. In einem Kommentar auf Instagram schrieb er: «Ich habe meiner Frau ein Tor für ihren 30. versprochen, also musste ich heute liefern! Alles Gute zum Geburtstag.»