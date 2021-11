So grosszügig bedanken sich die Knies beim Pflege-Personal

Es sind definitiv keine einfachen Zeiten, nicht für Veranstalter, Kulturschaffende und schon gar nicht für das Pflege-Personal. Ein Fakt, den Knie nicht nur am eigenen Leib zu spüren bekam. Umso grösser ist die Freude, dass nun wenigstens ein bisschen Normalität in die Manege zurück kommt. Damit nicht genug: Die Knies nutzen ihren Salto Natale, um sich beim Pflege-Personal zu bedanken, das unermüdlich an der Corona-Front ums Leben und Überleben von Covid-Patienten kämpft.