So gut kennen sich die Ski-Stars in der Filmwelt aus

«Downhill Skiers» von Regisseur Gerald Salmina begleitete Ski-Stars wie Marco Odermatt (27) über einen Zeitraum von einem Jahr. Am 1. Oktober feierte der Film am Zurich Film Festival Schweizer Premiere, bevor er dann am 23. Oktober offiziell in die Kinos kommt. Wir wollten von den Ski-Stars wissen, wie es um ihr Filmwissen steht. Fühlen sie sich auf dem grünen Teppich genauso sicher wie auf der Piste? Die Schweizer Illustrierte wollte es genauer wissen. Wie schlagen sie sich, wenn es nicht um Slalom, sondern Schauspieler geht? Ihr erfahrt es im Video.