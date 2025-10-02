Schweizer Illustrierte Logo

Die Sportdokumentation «Downhill Skiers – ain’t no mountain steep enough» feiertam Zurich Film Festival Premiere. Für den Film begleiteten die Macher eine Saison lang sechs Skirennfahrer. Anlässlich dessen stellte die Schweizer Ski-Prominenz ihr Kino-Wissen unter Beweis. Ob Franjo von Allmen, Justin Murisier, Marco Odermatt und Gino Caviezel die bekanntesten Film-Zitate kennen und zuordnen können, erfahrt ihr im Video. Lea Huber
Grüner Teppich statt weisser Piste

So gut kennen sich die Ski-Stars in der Filmwelt aus

Der Film «Downhill Skiers» feierte am 1. Oktober Schweizer Premiere am Zurich Film Festival. Zeit, den Ski-Stars auf den Zahn zu fühlen und herauszufinden, ob sie in der Filmwelt ebenso sicher sind wie auf den Brettern, wenn sie die weissen Pisten runterdüsen.

«Downhill Skiers» von Regisseur Gerald Salmina begleitete Ski-Stars wie Marco Odermatt (27) über einen Zeitraum von einem Jahr. Am 1. Oktober feierte der Film am Zurich Film Festival Schweizer Premiere, bevor er dann am 23. Oktober offiziell in die Kinos kommt. Wir wollten von den Ski-Stars wissen, wie es um ihr Filmwissen steht. Fühlen sie sich auf dem grünen Teppich genauso sicher wie auf der Piste? Die Schweizer Illustrierte wollte es genauer wissen. Wie schlagen sie sich, wenn es nicht um Slalom, sondern Schauspieler geht? Ihr erfahrt es im Video.

Von san und Lea Huber vor 1 Minute
