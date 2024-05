Ausserdem bringen wir im Rate-Spiel in Erfahrung, wem die beiden in jungen Jahren schon Liebesbriefe geschrieben haben – und ob sie denn auch eine Antwort ihrer Angebeteten erhalten haben. Kennen sich die zwei Männer wirklich so gut, wie es gerne den Anschein macht? Oder entdecken sie plötzlich ganz neue Seiten an ihrem Gegenüber? Können sie erraten, welche Aussage über ihren guten Freund stimmt und welche platt gelogen ist? Und werden hier vielleicht Geheimnisse gelüftet, die über Jahre hinweg gut bewahrt wurden und sogar die Familien von Schelker oder Moser überraschen könnten? Ihr findet es heraus im Video zu «Wahrheit oder Lüge mit Schelker und Moser».