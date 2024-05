So gut passen Luca und Christina Hänni zusammen

In der neuesten Folge ihres Podcasts «Don't Worry Be Hänni» erzählt das Ehepaar, dass es schon früh in der Beziehung aus Jux und Tollerei geprüft habe, wie kompatibel die beiden sind – mithilfe ihrer Sternzeichen. Christina Hänni, damals noch Christina Luft, wurde am 21. Februar 1990 im Sternzeichen Fische geboren. Luca Hänni ist Waage, feiert am 8. Oktober seinen Geburtstag.