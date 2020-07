Dafür lag dem Aargauer das Schreiben. «Abseits vom Klassenzimmer konnte ich sehr fantasievolle Texte schreiben. Ich erinnere mich, dass ich meinen Eltern einmal zu Weihnachten eine eigene Weihnachtsgeschichte, mit selbst gebasteltem Buch, geschrieben habe», so Lucas. In seiner Freizeit tobte er sich zudem gerne beim Turnen aus. Aufgrund seines grossen Talents studierte er später auch am Sportzentrum in Magglingen BE und startete eine Karriere als Kunstturner.