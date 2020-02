Sie gönnt sich zum Valentinstag eine Auszeit – zu viert! Christa Rigozzi, 36, flog gestern mit der Familie von Zürich nach Mexiko, verbringt am Tag der Liebe vom Freitag mit Gatte Giovanni, 42, und den Zwillingen Alissa und Zoe, 3, an der karibischen Wärme. «Wir werden den Valentinstag am Strand feiern, und zwar in Tulum, mit einem romantischen Dinner zu viert», sagt Rigozzi zu schweizer-illustrierte.ch. «Mit den Menschen, die ich so sehr liebe – mit meinem Mann und meinen Kindern.»