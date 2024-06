Die Fussball-Europameisterschaft der Männer findet vom 14. Juni bis am 14. Juli in Deutschland statt. Gespielt wird in zehn verschiedenen Städten, von München bis Hamburg. Die Schweiz startet am Samstag, 15. Juni, ins Turnier und spielt um 15 Uhr gegen Ungarn. Das zweite Vorrunden-Spiel der Schweiz ist am Mittwoch, 19. Juni, um 21 Uhr gegen Schottland, das dritte am Sonntag, 23. Juni, gegen Deutschland. Die Achtelfinale finden anschliessend ab dem 29. Juni statt.

