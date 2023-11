So hält sich Wendy Holdener trotz angeschlagenem Rücken fit

«Um Wendy muss man sich keine Sorgen machen»

Doch nicht nur Regentänze in der Natur, auch ein Fitnesstraining und die besagte Physiotherapie standen auf dem Programm der mehrfachen Olympiamedaillen-Gewinnerin. Das könnte Holdener für die kommenden Rennen in Nordamerika, je zwei Rennen in Killington in den USA und im kanadischen Tremblant, wieder neuen Aufschwung verleihen.