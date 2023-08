Wenn Hazel Brugger (29) über ihre Schwangerschaft spricht, klingt das herrlich ehrlich. Eine Kostprobe gefällig? «Ich war sooo gern schwanger. Nur ganz am Anfang nicht und am Ende auch nicht mehr, weil ein Nerv im rechten Bein jedes Mal so abgegangen ist, wenn ich versucht habe, mich auf die Toilette zu setzen. Ich bin dann immer vom Thron runtergefallen», erzählt die Comedian im Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit», in dem sie und Ehemann Thomas Spitzer (34) auf die TV-Millionäre Carmen (58) und Robert Geiss (59) treffen. So merkwürdig sich diese Kombination auf den ersten Blick anhören mag, so bringt sie doch sehr interessante Geschichten hervor. So etwa die von Thomas' ausgefallenen Zähnen.