So hast du Luca Hänni noch nie gesehen

Der Waadtländer will das beliebte Musical von 2007 (720'000 Zuschauer) Leinwand-tauglich machen – ohne den Originalstoff einfach zu kopieren, wie er kürzlich im Gespräch mit Blick verraten hat: «Im Kino geht es nicht darum, das Theater einfach zu kopieren, sondern den Geist der Show neu zu erzählen. Der Film ist eine Liebeserklärung an die 90er – meine eigene Jugend – und gleichzeitig fest verankert im Heute: modern, frech, mit Tempo.» In den weiteren Hauptrollen sind Susanne Kunz (46), Pasquale Aleardi (53) und Newcomerin Elena Flury (27) zu sehen.