So heiss wie Nickless hat noch niemand getrommelt

Ein Fauchen durchbricht die morgendliche Stille im Luzerner Seetal. Wie ein Feuer speiender Drache schiesst ein Brenner Flammen in die riesengrosse Ballonhülle, die sich langsam vom Boden hebt. Sichtlich beeindruckt steht Nickless davor. Die Hände in den Taschen, den Kopf im Nacken. «Mit den letzten Sicherheitsanweisungen und dem Anblick kommt langsam etwas Aufregung auf», gesteht der Musiker. Sein waghalsiges Vorhaben: auf dem fahrenden Heissluftballon in rund 120 Metern Höhe Schlagzeug spielen und seinen aktuellen Hit «Don’t Stop the Car» singen.