An den Olympischen Spielen 2000 gabs in Sydney den ersten Kuss, am 11. April 2009 in Riehen BS das Ja-Wort – und noch im selben Jahr kamen die ersten Zwillinge Myla und Charlene zur Welt. 2014 folgten schliesslich die beiden Jungs Leo und Lenny. Roger (42) und Mirka Federer (46) gehen fast schon ein Vierteljahrhundert gemeinsam durchs Leben – und sie haben ihre Liebe zueinander immer wieder in herzigen Aussagen unter Beweis gestellt.