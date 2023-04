«Ich denke unheimlich gerne an schöne Momente aus meiner Kindheit zurück», schreibt eine Schweizer Prominente zu einem Foto auf Instagram, welches sie als kleines Mädchen zeigt. Darauf posiert sie mit typischer 90er-Jahre-Igeli-Frisur und modischem Neon-Outfit im Garten ihres Elternhauses in Benken (SG). Das Foto zeigt einen wichtigen Moment in ihrer Kindheit, wie sie schreibt. «Dieses Apfelbäumchen haben meine Eltern für mich gepflanzt… und ich war mächtig stolz!»