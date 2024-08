Die vergangenen Wochen waren für die Berner Sängerin Fannie Lüscher (40), die unter ihrem Vornamen tourt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie hat gemacht, was sie davor nie tat. Auf Tiktok den deutschen Star-Rapper Sido (43) direkt angesprochen und gesagt, dass für sie ein «Träumli» in Erfüllung ginge, wenn er auf ihren neuen Song «Easy», den sie geschrieben und komponiert hat, rappen würde. Fannies Video wurde zum viralen Hit. Am Morgen des 6. August hat es die 600'000 Marke geknackt.