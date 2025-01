So kommen Sie heute Mittwoch an ESC-Tickets

Ich habe mich nicht für den Vorverkauf registriert. Was mache ich nun?

Am Tag nach dem ESC-Ticketverkauf, am Donnerstagmorgen um 10 Uhr, startet der Verkauf der Tickets für die Arena Plus. Das ist die einzige Möglichkeit, ohne Registrierung dem ESC so nah wie möglich zu kommen. Am Samstag findet im benachbarten St. Jakob-Park das Public Viewing des ESC-Finales statt. Sven Epiney (53) und Mélanie Freymond (47) moderieren zusätzlich eine 90-minütige Pre-Show mit ESC-Acts wie Anna Rossinelli (37) und Baby Lasagna (29) oder lokalen Acts wie DJ Antoine (49). Sie werden sich auch aus dem Stadion ins Finale einschalten und die Punkte für die Schweiz vergeben. Tickets für die Show gibts für 55 bis 128 Franken. Cool: Im Family Sektor zahlen Kinder bis 14 in Begleitung eines Erwachsenen nur 5 Franken fürs Ticket.