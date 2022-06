So kühlt sich Luca Hänni bei der Mega-Hitze ab

Luca über Stock und Stein

Seen sind natürlich der ideale Ort, um sich zu erfrischen. Doch auch für wasserscheue Zeitgenossen hat die Schweiz coole Orte zu bieten. Denn wer in der Schule gut aufgepasst hat, weiss: Je höher man steigt, desto kühler wird es. Was liegt also näher, als sich in den Zug zu setzten, in die Berge zu fahren und in der frischen, klaren Gebirgsluft eine Runde zu wandern? Luca Hänni liess sich auf Einladung von Schweiz Tourismus nicht zwei Mal bitten und hat genau das gemacht.