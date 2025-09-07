So leben die Ordensbrüder von Papst Leo XIV.

Erstens: Gehorsam

«Der Bischof von Sitten hat uns hier nichts zu sagen», stellt Salzgeber fest und nimmt – immer noch in der «Pastoral-Bar» – einen Schluck seines Leibgetränks, Rivella grün. «Unser Orden ist direkt dem Vatikan unterstellt.» Seit 16 Jahren lebt er im Simplon-Hospiz, gemeinsam mit vier Mitbrüdern. Er ist der Prior, also der Hausherr. «Die Papstwahl haben wir im Fernsehen geschaut», erinnert er sich. «Im ersten Moment schluckte ich leer. Ein Amerikaner! Ich befürchtete einen Konservativen.» Doch Papst Leos erste Rede beruhigte den Oberwalliser. «Natürlich habe ich mich gefreut, dass es ein Augustinerordensmann geworden ist! Und dass er auf dem Weg seines Vorgängers, Papst Franziskus, bleiben will.» Alles andere, so Salzgeber, wäre für ihn ein Rückschritt gewesen.