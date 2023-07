So lebt das SRF-Korrespondenten-Paar

«Es ist eine Frau», staunt Jonas Bischoff beim Blick aufs Handy. Er hat gerade ein Taxi bestellt. Wir stehen im Schatten auf dem Zitadellenhügel in Amman, und dass in der Hauptstadt Jordaniens eine Frau am Steuer des Taxis sitzt, haben Anita Bünter und Jonas Bischoff in zwei Jahren nur zweimal erlebt. «Meist steckt eine traurige Geschichte dahinter», sagt Anita Bünter (35). «In Jordanien ist Autofahren eher Männersache», gibt Jonas Bischoff (35) zu bedenken.